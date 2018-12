Sei rapine in strada a Milano , tutte tra la Stazione Centrale e Porta Garibaldi, messe a segno nella notte e nel giro di poco più di un'ora probabilmente dalla stessa banda. Le vittime sono italiane, eccetto uno che è belga mentre gli aggressori, in base alle descrizioni, sono stranieri. La prima rapina è delle 4.18 in via Pirelli, l'ultima è avvenuta alle 5.33 in zona Gioia.

La prima rapina è avvenuta alle 4.18 - Un uomo di 38 anni è stato avvicinato da uno sconosciuto che, minacciandolo con un cacciavite, l'ha costretto a prelevare contanti al bancomat e a consegnargli il portafogli.



La seconda rapina - Alle 4.50 in via de Tocqueville, un trentenne è stato aggredito da tre malviventi che gli hanno preso il telefono dopo avergli assestato un pugno al naso facendolo pure finire in ospedale.



Il terzo assalto - Alle 5.17, in via Ferrante Aporti, un 19enne, minacciato con un coccio di bottiglia, ha dovuto consegnare a due individui giubbotto e cellulare.



La quarta rapina - Un minuto dopo in viale Pasubio, altri due hanno preso il telefonino a un ventenne del Belgio e ubriaco.



La penultima - La quinta rapina è delle 5.20 in via Melchiorre Gioia: a una ragazza di 24 anni, sotto la minaccia di un coltello, ha consegnato a un uomo il denaro che aveva nel portafogli, la carta di credito e il telefonino.



L'ultima - Infine, alle 5.33, un 35enne è stato aggredito alle spalle e bloccato da tre, i quali lo hanno derubato di carta di credito, portafogli e cellulari. In tutti i casi sono intervenuti i carabinieri.