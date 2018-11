Milano, rapina in gioielleria: presi membri della gang Pink Panthers

La polizia ha arrestato uno degli autori della rapina commessa il 20 dicembre 2017 in via Pontaccio, a Milano, ai danni della gioielleria "Paradiso Luxury". Altre due persone sono ricercate a livello internazionale. Tutti i soggetti individuati sono appartenenti al gruppo criminale di origine balcanica denominato Pink Panthers, noto per i modi spregiudicati e spettacolari che utilizza nelle rapine commesse.