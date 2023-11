Milano, vandalizzati anche i murale dei Simpson "deportati" al Memoriale della Shoah

Leggi Anche Milano, vandalizzato il murale di Anna Frank con la bimba palestinese

Tgcom24

Non è la prima volta che l'opera pop dei "Simpson ebrei deportati ad Auschwitz" viene presa di mira da azioni antisemite. I due iconici murale apparsi sui media di tutto il mondo erano stati realizzati dall'artista aleXsandro Palombo a gennaio 2023, in occasione della Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. L'artista aveva ritratto la famiglia Simpson deportata nei campi di concentramento nazisti per raccontare il prima e il dopo la deportazione, una riflessione profonda sull’orrore dell’olocausto e un monito a non dimenticare e a tenere alta l'attenzione.

"Queste opere sono un inciampo visivo che ci costringono a vedere quello che non vediamo più. Le cose più terribili possono diventare realtà e l'arte ha il dovere di ricordarle perché è un potente antidoto ai rischi dell’oblio", aveva dichiarato ai tempi Palombo. E oggi sottolinea: "Non esiste più un luogo che sia rimasto immune dall'antisemitismo, dai social alla strada stiamo assistendo allo sdoganamento del male assoluto e questo maremoto antisemita che sta travolgendo con inaudita violenza gli ebrei di tutto il mondo non risparmierà nessuno, ci travolgerà tutti".