Milano, aggredito con acido dalla ex: ustionato gravemente | Lei alle Iene: "Deve soffrire"

Un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto con dell'acido, lanciatogli contro dalla ex fidanzata, la 38enne Sara Antonella Del Mastro. E' accaduto nella tarda serata di martedì a Legnano, nel Milanese. La donna si è poi costituita ai carabinieri ed è stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori. Il 19 aprile l'uomo aveva sporto denuncia per stalking.

La coppia era separata da diverso tempo ma all'origine dell'insano gesto ci sarebbe comunque un movente passionale. La lite è avvenuta a Legnano, attorno alle 21:30 in via dei Pioppi, all'altezza del civico 15. Non ci sono stati testimoni oculari ma la donna avrebbe già ammesso le proprie responsabilità.



La denuncia per stalking - Il 19 aprile l'uomo aveva sporto denuncia ai carabinieri per stalking. Secondo quanto ricostruito, la donna, Sara Antonella Del Mastro, da diverso tempo lo tempestava di telefonate, lo minacciava e infine, a metà aprile, gli ha tagliato le gomme dell'auto. A quanto emerso i carabinieri hanno trasmesso alla Procura di Busto Arsizio (Varese) la denuncia che era al vaglio del magistrato assegnato ai casi dei cosiddetti "soggetti deboli".