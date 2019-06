Milano, aggredisce 2 anziani: 31enne arrestato per tentato omicidio

Ha aggredito selvaggiamente due anziani, senza apparente motivo, in due zone diverse di Milano, ed è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e lesioni gravi. L'autore della violenza, avvenuta sabato pomeriggio ma resa nota ora, è stato un egiziano di 31 anni. In zona Baggio, alle 16:30, l'uomo ha strappato un bastone per tende dalle mani di un 70enne e lo ha ripetutamente colpito. Un'ora dopo, in via Bellaria, ha preso a calci un 80enne.