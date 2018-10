Milano, a figlia di due padri Tribunale riconosce il papà non biologico nell'atto di nascita | A Tgcom24: "Sentenza storica"

Riconoscere alla minore due genitori dello stesso sesso "non viola alcun principio fondamentale", ma anzi è "superiore interesse della minore" garantirle i "diritti alla bigenitorialità ". Lo ha stabilito il Tribunale civile di Milano, nel decreto con cui ha ordinato di rettificare l'atto di nascita di una bimba , nata negli Usa con la gestazione per altri, indicando come genitori entrambi i padri, italiani, e non solo quello biologico. " E' una sentenza storica , che cambia la vita non solo della nostra bimba, ma di tutti gli altri piccoli milanesi con due papà: abbiamo fatto da apripista e da... aprimente ", commentano a Tgcom24 i protagonisti della vicenda, Gianni Tofanelli e Andrea Simone .

La prima bimba di Milano con i nomi di entrambi i papà sull'atto di nascita"Non ci aspettavamo di raggiungere questo risultato in tempi così rapidi", racconta a Tgcom24 la coppia, ripercorrendo la vicenda. L'iter è, infatti, iniziato a febbraio 2018: la situazione - ricordano i papà - era "zoppa in partenza: l'atto di nascita originario della California riportava il solo nome del genitore biologico; era stato poi integrato dalle autorità Usa con il nome del secondo padre, ma questa era una cosa che il Comune di Milano si era rifiutato di fare".



Così, a maggio 2018, è stato presentato il ricorso, dando il via all'iter giudiziario che si è concluso positivamente con l'ok dei giudici il 24 ottobre". "Ora il Tribunale impone che entrambi i padri vengano indicati come genitori, ponendo così fine a un comportamento discriminatorio di Milano che riconosceva solo i figli di due mamme", sottolinea la coppia.



"E il peso che ha Milano su tutta Italia in ambito civile e sociale rende il provvedimento ancora più importante e darà un input molto forte nella lotta ai diritti", concludono i due papà, non trattenendo l'orgoglio e la gioia.