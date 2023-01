Milano a 30 km all'ora, vigili in rivolta: "Misura demagogica, gli incidenti non sono causati dall'alta velocità"

Non è adatto, dicono, a raggiungere gli obiettivi fissati, cioè, tra gli altri, a ridurre il numero degli incidenti e migliorare la circolazione veicolare sulle strade. "Peggiora il traffico - spiegano i vigili al "Giornale" -, non abbassa l'inquinamento, anzi lo fa alzare, e non fa diminuire il numero degli incidenti".

Obiettivo sicurezza L'ordine del giorno sulla soglia dei 30 km orari in tutta la città, firmato da Marco Mazzei della Lista Sala, è stato approvato in Consiglio comunale. I sostenitori della misura indicano la sicurezza stradale come primo obiettivo, dal momento che, si legge nel documento, "il limite dei 30 km/h fa ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali urbani. L'impatto tra un'automobile che viaggia a 50 km/h e un pedone o un ciclista è quasi sempre fatale per l'utente leggero della strada e, al contrario, l'impatto a 30 km/h non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze. Così, tra tempo di reazione e spazio di frenata a 30 km/h, un veicolo percorre 13 metri; a 50 invece 28 metri".

Vigili: incidenti dovuti soprattutto alla distrazione I vigili replicano che la situazione è ben diversa e Daniele Vincini, segretario regionale del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale) spiega che alla base degli incidenti c'è in primo luogo "la guida distratta, con il cellulare o con il navigatore e non l'eccesso di velocità. Gli incidenti mortali che riguardano ciclisti avvengono perché mezzi pesanti, nel fare manovra o nello svoltare, spesso non li vedono e li schiacciano: basterebbe mettere piccole telecamere su questi mezzi nei punti ciechi".

Velocità e distrazione Aci Milano dice che nel 2021 il 23,96% degli incidenti mortali in Lombardia è stato provocato dall'elevata velocità e il 28,17% dalla distrazione. "La velocità è un moltiplicatore dei danni negli incidenti - chiarisce Vincini -, ma non certo la causa. Inoltre, con le tecnologie avanzate ormai le auto di ultima generazione sono ing rado di frenare e fermarsi nel giro di qualche metro: a 50 un'auto frena in 12 metri, ma la giunta sembra ferma agli anni Cinquanta".

Traffico e inquinamento Secondo l'odg approvato la misura dovrebbe migliorare traffico e inquinamento, ma Vincini anche su questo punto la pensa diversamente e spiega: "Rallentando la velocità è evidente che il traffico sarà nettamente più congestionato, con il conseguente aumento delle emissioni di polveri sottili".