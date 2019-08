Migranti, rivolta in Centro accoglienza a Milano: tutti condannati

Sono stati condannati con rito abbreviato i sette ragazzi di origine africana arrestati a Milano per la rivolta contro i poliziotti e i vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio. Le fiamme erano divampate, il 4 agosto, al Centro di accoglienza straordinaria del capoluogo che ospita richiedenti asilo. Il tribunale ha stabilito un anno e mezzo per sei migranti e otto mesi per un altro giovane.