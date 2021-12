Luminarie pericolose, nel Milanese sequestrati 760mila prodotti

ansa

Circa 760 mila prodotti di varia natura sono stati sequestrati tra Milano e la provincia dalla guardia di finanza che ha anche denunciato e sanzionato 7 esercenti. Fra la merce sequestrata perché non sicura per la salute dei consumatori, anche 492 mila luminarie per addobbi natalizi, anche ad uso esterno, privi della marcatura "CE" oppure con false indicazioni.