Meningite, gravi ma stazionarie condizioni 36enne bergamasco

Restano gravi ma stazionarie le condizioni del 36enne di Villongo, nella Bergamasca, ricoverato in terapia intensiva agli Spedali civili di Brescia per meningite. Nel frattempo è iniziata la profilassi per i residenti del piccolo comune bergamasco dove, in poche settimane, si sono registrati tre casi di meningite, uno dei quali ha portato alla morte di una 19enne.