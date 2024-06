Una lite tra vicini di casa "risolta" a colpi di baionetta. Con un ferito. E' accaduto a Melzo (Milano). In zona centrale si è accesa una discussione tra un 80enne e un 35enne, sembra per futili motivi. E dalle parole si è passati ai fatti, con l'anziano che rientra in casa per imbracciare la baionetta che deteneva e che risale alla Seconda guerra mondiale. Con quella, ha affrontato nuovamente il 35enne, che con un fendente ha ferito a un piede. All'arrivo dei carabinieri, l'80enne è stato denunciato per lesioni personali, mentre il ferito veniva soccorso e trasportato in ospedale.