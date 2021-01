Maroni dimesso dall'ospedale Besta di Milano dopo l'intervento

Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia ed ex ministro dell'Interno, è stato dimesso dall'Istituto neurologico Besta di Milano dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito a un malore. Maroni, 65 anni, era stato inizialmente ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese, da cui era poi stato trasferito nel nosocomio milanese. Dopo l'intervento, effettuato venerdì, l'ospedale aveva parlato di condizioni "soddisfacenti".