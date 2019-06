Mantova, ragazza denuncia di essere stata vittima di stupro di gruppo

"Sono stata violentata da diversi uomini dopo una notte in una discoteca del Mantovano e poi abbandonata in strada". E' la drammatica denuncia di una 21enne, residente nella Bassa Veronese, ai medici dell'ospedale di Legnago che hanno certificato lo stupro . La Procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale. Al momento la ricostruzione dei fatti da parte della vittima rimane frammentaria.

Il primo racconto della ragazza, molto provata, è stato confuso. La vicenda è successa sabato sera quando la donna con alcuni amici è arrivata alla discoteca Mascara, alle porte di Mantova. Qui avrebbe poi conosciuto un giovane con cui ha fatto amicizia e dal quale, a notte fonda, ha accettato un passaggio a casa in auto.



Dopo pochi chilometri, il giovane avrebbe fermato la macchina e avrebbe fatto salire altri due, forse tre uomini. Il branco si è accanito su di lei e, dopo averla violentata, l'ha abbandonata sull'asfalto nei pressi di Bonferraro, nel Veronese, ad una quindicina di chilometri dalla discoteca. Mancava poco all'alba e nelle vicinanze c'era un bar in cui la ragazza è entrata per chiedere aiuto e l'intervento di un'ambulanza che l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnago.



Per ricostruire l'accaduto sarà fondamentale l'esame delle venti telecamere del Mascara.