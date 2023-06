Mantova, cattura "il mostro del Po" e poi lo libera: nuovo record mondiale... con giallo

Una pesca da record mondiale, con giallo.

Alessandro Biancardi, imprenditore 43enne di Ostiglia (Mantova), appassionato da anni di pesca al pesce siluro, ha battuto il precedente record mondiale catturando il "mostro del Po". Un pesce siluro, cioè, di 150 chili e lungo 285 centrimetri, 4 in più rispetto al primato precedentemente stabilito. Un sogno ricorso per 23 anni e ora realizzato. Con un'ombra che potrebbe oscurare la vittoria. Dopo le foto di rito, infatti, Biancardi ha rimesso l'animale in acqua. Ma... non avrebbe dovuto farlo: si tratta, infatti, di una specie non autoctona.