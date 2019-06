Islanda, pescatori tagliano la coda a uno squalo e lo ributtano in mare: "Buona fortuna col nuoto!"

Crudeltà gratuita - Nel video si vede lo squalo che, in una scia di sangue, cerca di allontanarsi fra le risate dei pescatori. Gli altri membri dell'equipaggio della nave hanno provato a giustificare i loro colleghi nei commenti, spiegando che "lo squalo era mezzo morto, i ragazzi non hanno fatto nulla di grave", ma non sono riusciti a smorzare le polemiche: i due pescatori hanno ricevuto decine di insulti e minacce online, fino a quando non sono stati costretti a cancellare il video dai loro profili per evitare guai peggiori. Ma ormai la clip era già diventata virale e la notizia è stata rilanciata dall'agenzia di stampa nazionale, la Ruv.



Licenziati - "Si tratta di un atto orribile e ingiustificabile, chi lo ha commesso non ha scuse e non merita il lavoro". Così ha commentato il proprietario del peschereccio Bíldseyar SH 65, la nave sulla quale lavoravano i pescatori. I due ragazzi sono stati licenziati e ora rischiano anche una denuncia, con la possibilità di essere sanzionati con pene molto severe.



In via di estinzione - Lo squalo, un esemplare di Somniosus Microcephalus, appartiene a una razza in pericolo di estinzione. In natura questo animale ha un comportamento assolutamente innocuo e non aggressivo, in quanto si ciba solo di pesce e non sono mai stati registrati attacchi contro esseri umani. Si tratta per giunta di una delle specie più longeve in assoluto: nel 2016 fu pescato un esemplare nato nei primi anni del 1600 e, analizzando la sua composizione corporea, si arrivò a determinare che questo squalo può vivere anche più di 400 anni, il record assoluto per un animale.