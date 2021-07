E' morto l'ex primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno . Aveva 54 anni. Tra i volti della lotta al coronavirus nell'ultimo anno e mezzo, promotore in particolare della terapia con il plasma, De Donno è stato trovato morto nella sua abitazione di Curtatone, nel Mantovano. Si è tolto la vita.

De Donno fu tra i primi a iniziare la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, la controversa terapia che prevedeva l'infusione di sangue di contagiati dal coronavirus, opportunamente trattato, in altri pazienti infetti. All'inizio di giugno si era dimesso dall'ospedale di Mantova per cominciare, il 5 luglio, la nuova professione di medico di base a Porto Mantovano. Ancora non sono chiare le circostanze del suicidio e del ritrovamento del corpo, che sarebbe avvenuto da parte di alcuni parenti. L'ex primario abitava a Curtatone con la moglie e una figlia.

"La cura al plasma per il coronavirus è un tema serio da affrontare senza ironia", disse intervistato da Tgcom24 durante la prima ondata, nel maggio 2020. "Con il plasma abbiamo aiutato pazienti gravi - aggiunse -, ci sono stati miglioramenti clinici ma aspettiamo la pubblicazione" dello studio, "intanto ci chiamano da tutto il mondo".