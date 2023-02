Mantova, fuggono in auto all'alt dei carabinieri: arrestati

A Mantova i carabinieri hanno arrestato cinque persone a bordo di due auto dopo un lungo inseguimento.

In manette sono finiti i responsabili di un furto avvenuto a Rivarolo Mantovano ai danni di una donna che aveva lasciato della merce incustodita all'interno della propria vettura davanti al cimitero. I ladri, dopo il colpo, si erano divisi fuggendo con due auto. Il gip del tribunale di Mantova ha convalidato tutti gli arresti e messo due persone agli arresti domiciliari mentre per le altre tre ha disposto la custodia in carcere. Tutti sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni e furto aggravato.