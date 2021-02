Mantova, derubata durante il ricovero in ospedale: anziana ritrova i suoi gioielli grazie a "Pomeriggio Cinque"

Aveva denunciato in televisione, a "Pomeriggio Cinque", di essere stata derubata in ospedale. Grazie a quell'appello Lucia, 89enne di Suzzara, è riuscita ad avere i suoi gioielli. "Sono molto felice - ha spiegato la donna - perché sono stata chiamata dai carabinieri che mi hanno riconsegnato le mie cose, dopo averle ricevuti in una busta anonima".

La signora aveva raccontato l'episodio nel programma condotto da Barbara d'Urso: "Sono andata in ospedale perché non sono stata bene - aveva detto -, ho dovuto fare delle visite e mi hanno fatto togliere i miei gioielli, per un valore di circa 2500 euro. Quando ho terminato gli esami non mi sono stati restituiti così come non sono riuscita ad averli indietro nel momento delle dimissioni. Nessuno li aveva più visti". Dopo queste parole, i carabinieri di Suzzara hanno ricevuto la busta con i gioielli domenica 14 febbraio: "ll 14 febbraio ho passato il San Valentino migliore della mia vita - ha detto Lucia in collegamento dalla sua abitazione - riavere i miei gioielli è stato come ritrovare un vecchio amante".