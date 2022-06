Mantova, "C'è un neonato in una borsa": donna chiama la polizia... ma era un pupazzo di Peppa Pig

Falso allarme -

Come riporta La Gazzetta di Mantova, una pattuglia è giunta ai giardini subito dopo la segnalazione. All'arrivo degli agenti, la donna è parsa visibilmente sconvolta perché nel mentre un uomo aveva preso la busta e si era allontanato in bici. Sono scattate immediatamente le ricerche: il timore è che il neonato fosse in pericolo di vita o già morto. Quando è stato raggiunto, il ragazzo non capiva l'estremo interesse degli agenti nei suoi confronti. Si è infatti poi scoperto che nella busta c'erano peluche, tra questi uno di Peppa Pig, scambiato della donna per un neonato.

Come riporta La Voce di Mantova, chiarita la vicenda, il giovane è stato lasciato andare e la donna è stata comunque ringraziata per la segnalazione.