Mantova, ambulanza finisce fuori strada: morta una ventenne

ansa

Una ragazza di vent'anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Bagnolo San Vito, nel Mantovano, che ha coinvolto un'ambulanza. La vittima faceva parte dell'equipaggio del mezzo di soccorso. Feriti in maniera non grave anche una collega di 54 anni che era alla guida dell'automezzo e i due pazienti trasportati, un uomo e una donna, tutti ricoverati all'ospedale di Mantova.