Mandello del Lario (Lecco), bimba di 11 anni si tuffa nel lago ma non riemerge

A Mandello del Lario (Lecco) una bambina di 11 anni non è più riemersa dopo che si è tuffata nel lago.

La piccola, che stava trascorrendo il Ferragosto sulla sponda lecchese del lago di Como insieme alla famiglia, è entrata in acqua in prossimità della foce del torrente Meria insieme al fratello più grande. E' stato proprio lui, non vedendola riemergere, ad allertare i soccorsi. La ricerche dei sommozzatori sono partite subito dopo, ma per il momento senza esito. Sembrerebbe che la piccola non sapesse nuotare.