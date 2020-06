Maltrattamenti sulla compagna, Felice Maniero condannato a quattro anni

Felice Maniero è stato condannato a quattro anni a Brescia per maltrattamenti sulla compagna. Maniero ha rinunciato a collegarsi dal carcere di Voghera "per motivi di salute". Il giudice ha così rinviato la lettura della sentenza disponendo una verifica in carcere delle condizioni dell'ex boss della mala del Brenta. "Sintomatologia pretestuosa", ha stabilito il medico ed è quindi stato emesso il verdetto.