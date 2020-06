Maltempo sul Nord Italia: allagamenti e frane nel Varesotto, grandine a Torino | Alberi abbattuti dal vento in Liguria

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutto il Nord Italia sta provocando disagi e allagamenti , in particolare nel Varesotto . Una frana ha invaso la strada provinciale 69 nel comune di Laveno Mombello. Alcuni corsi d'acqua sono esondati e la situazione è critica in particolare a Lavena Ponte Tresa, Cuvio e Cuveglio . Una consistente massa di fango si è riversata nel Lago Maggiore dai fiumi Tresa e Margorabbia.

A Milano, dove il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione, il fiume Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione. Il monitoraggio continua anche per il Lambro. "Teniamoci pronti all'esondazione", ha detto l'assessore alla Mobilità del comune di Milano, Marco Granelli.

A Torino un violento acquazzone, con grandine mista a pioggia e forti raffiche di vento, si è abbattuto Forti rovesci vengono segnalati anche nelle Valli di Lanzo, nel Torinese, sulla pianura Vercellese e Biellese, nel Cuneese e nel Novarese. Nel Verbano gli accumuli di pioggia hanno toccato in poche ore i 150 mm. Allagamenti segnalati a Suno (Novara).

In Liguria si segnalano decine di interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi e rami abbattuti dal vento e allagamenti a Genova, dove l'Arpal ha alzato l'allarta a arancione fino alle 20 di domenica. Colpiti soprattutto il settore centrale della Regione, la Val Polcevera e la Valle Stura. A Bolzaneto alcuni semafori sono stati messi a rischio dal vento, ed è stato necessario l'intervento per la messa in sicurezza. A Varazze uno smottamento è caduto sulla via Aurelia.

Soccorsi al lavoro anche in Veneto, in particolare in provincia di Treviso. Settanta le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per allagamenti, alberi e pali della luce caduti in provincia, soprattutto dagli abitanti di Refrontolo, Volpago del Montello e Gaiarile. A Fregona una frana si è aperta in strada. A Venezia l'acqua ha allagato piazza San Marco intorno ai 90 centimetri di marea. Il Veronese è stato colpito da un violento nubifragio, con una grandinata durata trenta minuti che ha provocato ingenti danni ai raccolti.