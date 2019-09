Maltempo su Milano, esonda il Seveso: strade allagate a Niguarda

Il temporale che all'alba si è abbattuto su Milano ha provocato l'esondazione del Seveso, che poco dopo le 6 è uscito dall'alveo. Allagate le strade in viale Marche, viale Zara e in zona Niguarda: difficoltosa la circolazione per le poche auto in strada. L'assessore alla Protezione Civile, Marco Granelli, ha fatto sapere che "tutte le squadre sono sul posto. Chiuso anche il sottopasso di via Negrotto".