Maltempo, si stacca una croce dalla facciata del Duomo di Monza: bimbo ferito

Una croce di metallo che si trova sul rosone del Duomo di Monza è caduta sabato pomeriggio a causa del forte vento e ha colpito a un braccio un bambino di 5 anni che è stato poi portato per precauzione in codice verde all'ospedale San Gerardo.

Numerose persone erano presenti quando la croce, alta un metro e 30 centimetri, ha colpito lievemente il bimbo, che stava giocando con il suo monopattino. Soccorso dal personale del 118, il piccolo è stato poi portato in ospedale, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno transennato l'area per controllare che non ci fossero altri cedimenti.