Milano e la Lombardia si sono risvegliate coperte da un manto di neve di almeno 20 centimetri, come avvertivano le previsioni meteo. Molti i disagi per gli automobilisti in circolazione nel capoluogo lombardo, con le strade completamente imbiancate e alcuni alberi caduti sotto il peso della neve. Un abete di grosse dimensioni ha ostruito la via adiacente a via Breda, mentre altri due alberi hanno ceduto in prossimità del ponte che porta alla stazione ferroviaria di Greco.