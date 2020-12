Alberi crollati a Milano per la neve, numerosi interventi dei vigili del fuoco

Centrali operative di Vigili del fuoco e Polizia locale in affanno a Milano per numerosi interventi dovuti alla neve, soprattutto a causa di alberi caduti e rami spezzati, ma anche di luminarie e ponteggi pericolanti, o a pezzi di cornicioni in bilico. Secondo il 118 non vi sarebbe nessun ferito grave, ma la Polizia locale sconsiglia di avventurarsi nelle aree verdi, magari per fare a palle di neve, in prossimita' di piante ad alto fusto.