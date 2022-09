Malpensa, trafficante di droga si finge disabile: arrestato

Quasi un milione e mezzo di euro di guadagno

, è quanto avrebbe fruttato sul mercato la cocaina che il trafficante aveva nascosto nell'imbottitura della carrozzina su cui si era seduto, fingendosi disabile. Nonostante un primo momento di comprensibile imbarazzo, vista la situazione, i finanzieri hanno bloccato il corriere della droga e truffatore, grazie all'insistenza del cane dell'unità cinofila.

L'accompagnatrice della compagnia aerea, deputata ad assistere il trentenne, basita, si è fatta da parte, mentre l'uomo continuava a recitare malamente la sua "parte", fin quando la Finanza non ha squarciato l'imbottitura della carrozzina e tirato fuori i primi panetti di cocaina purissima.

A quel punto il trafficante si è alzato in piedi, mettendo fine alla messa in scena. Arrestato con l'accusa di traffico internazionale di droga, è stato portato in carcere a Busto Arsizio (Varese).