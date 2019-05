Malore in classe, muore docente al sesto mese di gravidanza nel Comasco

Un'insegnante di 41 anni, al sesto mese di gravidanza, è morta in ospedale dopo un improvviso malore che l'ha colta in classe in una scuola media di Albavilla, nel Comasco. Laura Forni, di Tavernerio, si è sentita male e ha chiesto aiuto ai colleghi. Inutili i soccorsi e il trasferimento nel nosocomio. Non è stato possibile neanche salvare la bimba che aveva in grembo. E' stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso.