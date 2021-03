Lombardia, in tilt "Aria": il portale della Regione per la prenotazione dei vaccini | Per gli over 80 adesioni nelle farmacie

Ancora problemi con " Aria ", la piattaforma della Regione Lombardia per la prenotazione dei vaccini anti-Covid . Un bug ha reso impossibili le adesioni. Anziani e professori, che hanno tentato l'iscrizione, hanno raccontato di Sms arrivati al loro cellulare, con luogo e data dell'inoculazione, poi annullati con un nuovo messaggio. Proprio per questo il Pirellone ha scelto di affidarsi a Poste italiane , ma ci vorranno 21 giorni per l'attivazione del nuovo portale.

Inoltre le convocazioni sono state revocate per "un problema di agende e di slot disponibili", spiegano dall’assessorato alla Sanità, senza dare ulteriori precisazioni. Tra giovedì e venerdì era stata segnalata un'altra falla: chiunque ha potuto iscriversi al portale per le vaccinazioni. Il "filtro" anti-furbetto è attivo nel portale dedicato ai cittadini, ma sarebbe saltato in quello dei farmacisti e dei medici di famiglia. Dalla Regione avvertono comunque che le prenotazioni improprie saranno annullate.

Trovate le soluzioni per gli over 80 e gli insegnanti La falla nelle prenotazioni confermate e poi annullate è stata aggirata per gli over 80 che potranno effettuare le adesioni direttamente nelle farmacie. Per quanto riguarda gli insegnanti basterà registrarsi al sito www.vaccinazionicovid.servizirl.it, dove verrà richiesto di inserire un loro recapito telefonico. In caso di inserimento di recapito cellulare il sistema richiederà la conferma del numero e nel momento in cui verraà fissato l'appuntamento (definito sulla base della disponibilità dei vaccini e della costruzione delle agende dei punti vaccinali già attivi), il cittadino ne riceverà comunicazione sul recapito telefonico indicato in fase di registrazione sul Portale.

L'appuntamento con il centro vaccinale viene anche registrato sul Fascicolo Sanitario elettronico del cittadino in un momento precedente l'invio dell'Sms. L'invio dell'sms di comunicazione dell'appuntamento (o la telefonata in caso di numero fisso) è comunque sempre garantito. Per gli insegnanti e il personale delle scuole non statali, sono in fase di acquisizioni gli elenchi per il loro precaricamento nella banca dati regionale al fine dell'attivazione della stessa procedura in corso per quelli delle statali.