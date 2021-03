Vaccini, partita somministrazione nel drive-trough dell'esercito a Milano

Ansa

E' partita la sperimentazione per la somministrazione del vaccino ai civili nei drive-through della Difesa all'ospedale Baggio di Milano. L'esercito ha allestito la prima struttura di questo tipo per le inoculazioni delle dosi a persone con difficoltà motorie, che aspettano a bordo delle auto il proprio turno. L'iniziativa sarà replicata, in accordo con le Asl che ne fanno richiesta, in altri drive-through già allestiti dalle Forze Armate per i tamponi.