Lombardia, Gallera: "Prudenza su riapertura, data chiave contagi 8 giugno"

"Ci vuole prudenza per capire se siamo in una fase nuova oppure no". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando della possibile riapertura dei confini regionali il 3 giugno. "Per fare una valutazione complessiva sulla diffusione dei contagi dopo le riaperture della Fase 2 - ha aggiunto - la data chiave è l'8 giugno". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui