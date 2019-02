Lombardia, al via le misure antismog: limitazioni al traffico e all’uso dei riscaldamenti

Un weekend preoccupante sul fronte dell’inquinamento quello appena trascorso in Lombardia . Negli ultimi giorni la concentrazione di Pm10 , valore con cui si calcola il grado di smog nell’aria, ha oltrepassato i limiti consentiti. La situazione in settimana potrebbe anche peggiorare. Da qui le decisioni della Regione per contrastare il fenomeno: dal blocco del traffico alle limitazioni nell’uso dei riscaldamenti .

I divietiI divieti riguarderanno i comuni con più di 30mila abitanti nelle province di Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese. I veicoli privati diesel Euro 0,1,2 e 3 non potranno circolare dalle 7:30 alle 19:30 a eccezione di sabato e festivi in cui il blocco è fissato dalle 8:30 alle 18:30 per le auto private e dalle 8:30 alle 12:30 per i mezzi commerciali. Per i diesel euro 4, invece, il blocco sarà dalle 8:30 alle 18:30 tutti i giorni. Infine, divieto di circolazione dalle 7:30 alle 19:30 per i benzina Euro 0. Per tutte le autovetture, obbligo di spegnimento dei motori nelle soste.

È previsto anche il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il blocco dell’utilizzo di sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente.