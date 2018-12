Il Nord non respira intrappolato nello smog e le condizioni meteo favoriscono la concentrazione di inquinanti nell'aria. Da giorni i livelli di polveri sottili sono oltre i limiti di guardia; per questo sono partite le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna). Così anche a Milano è scattato il blocco dei veicoli Diesel euro 4 tra le 8.30 e le 18.30 e la temperatura nelle abitazioni e nei negozi non potrà superare i 19 gradi. Allerta smog a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì-Cesena.