Lodi, preso a martellate in strada: grave un 56enne, arrestato il vicino

A Lodi, nei pressi del palazzo di giustizia, un 56enne sudamericano è stato aggredito in strada a colpi di martello. La polizia ha fermato, a poca distanza dal luogo dell'aggressione, un romeno vicino di casa dell'aggredito. La vittima è stata portata al policlinico San Matteo di Pavia in condizioni gravi anche se non sarebbe in pericolo immediato di vita.