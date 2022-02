Lodi, incidente stradale nella notte: muore 17enne, 4 feriti

Gravissimo incidente stradale nel Lodigiano poco prima delle 2 di notte: un'auto si è più volte ribaltata dopo essere uscita di strada, per cause da accertare, mentre percorreva l'argine del fiume Po a Guardamiglio, all'altezza di Ca' di Sotto. Il bilancio parla di un 17enne morto e altri quattro occupanti del mezzo, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, feriti.

Per il 17enne morto non c'è stato nulla da fare, i soccorritori giunti sul posto lo hanno trovato già senza vita: il cadavere era stato scaraventato fuori dal veicolo. Gli altri quattro feriti, tra i 17 e i 22 anni, anche loro trovati fuori dalla macchina con ferite non gravi, sono stati trasportati negli ospedali di Cremona e il policlinico San Matteo di Pavia.

Per soccorrerli è stato impiegato anche l'elisoccorso dopo l'intervento dei vigili del fuoco di Lodi. E' il secondo gravissimo incidente avvenuto in zona a pochi giorni di distanza. La notte tra il 10 e l'11 gennaio, a pochi chilometri di distanza, proprio sulla sponda opposta del Po, sull'argine del Trebbia a Calendasco (Piacenza), un incidente simile era costato la vita a quattro giovani, tre piacentini e un 22enne lodigiano di Guardamiglio.