Lodi, 13enne ricattata per foto osé minaccia il suicidio a scuola

A Lodi una ragazzina di 13 anni ha meditato di suicidarsi a scuola perché ricattata da un 15enne per alcune foto osé. La studentessa aveva lasciato un bigliettino a un'insegnante: in questo modo è stata scoperta la vicenda ed è stata salvata la giovanissima. Il 15enne, che aveva già diffuso gli scatti intimi ad altri ragazzi e minacciava di farli vedere ai genitori, è stato denunciato per estorsione e diffusione di materiale pedopornografico.