Lite in un condominio a Milano: 46enne uccide il vicino a coltellate

Un uomo di 46 anni, Tommaso Libero Riva, ha ucciso a coltellate un vicino di casa 68enne, Giuseppe Alfredo Villa, al culmine di una lite in un palazzo di Milano, in via Trilussa, alla periferia nord della città. L'uomo, armato di un coltello da cucina, è salito al piano superiore per affrontare l'anziano che vive con la moglie coetanea. Secondo quanto ricostruito, tra i due c'erano già stati altri scontri e tensioni.