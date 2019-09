Lecco, operaio schiacciato da macchinario in un allevamento: morto

Nuovo incidente mortale sul lavoro in Lombardia in un'azienda-allevamento della provincia di Lecco. Un operaio di 38 anni ha perso la vita, schiacciato da un macchinario in una ditta di Rogoredo, frazione di Casatenovo, in Brianza. L'uomo, residente nella zona, avrebbe subito gravissime lesioni da schiacciamento da un macchinario utilizzato per trattare le pelli dei conigli. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri.