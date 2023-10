Lecco, è morto Carlo Gilardi: il suo caso prima a Le Iene poi alla Corte europea

Restituire dignità e orgoglio alle anziane donne a cui il destino e la malattia hanno sottratto memoria di chi sono state, ma non la femminilità e la bellezza. E' questo l'obiettivo delle Fotografie delle "Regine", esposte in una mostra permanente nella Rsa "Residenze del Sole", con sede a Cinisello Balsamo (Milano), in occasione del ventennale della nascita della struttura. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'Equipe Educativa della Rsa e il fotografo Eros Mauroner, esperto fotoreporter di fama internazionale, immortala le ospiti delle "Residenze del Sole", alcune affette da Alzheimer, come le protagoniste di quadri famosi della storia, come ad esempio "La dama con l’ermellino" di Leonardo da Vinci. "L’idea di queste fotografie mi è venuta dopo averne fatta una quasi per gioco con la mamma di un amico, una donna spiritosa e ironica con la quale, improvvisando ho ricostruito la 'Ragazza con l’orecchino di Perla' di Vermeer - ha spiegato l'autore -. Le donne ritratte esprimono una bellezza amplificata dalle immagini, immagini che sono parte della nostra storia. Queste donne diventano dame e regine e nella fotografia si accentua l'eleganza del portamento, la fierezza e il coraggio della vita, unito all’occhiata complice, nella sua malizia, nel suo bisogno di amore e illusione, nel candore del tenerissimo sguardo con cui si mette in posa". Pasquale Lacagnina, presidente delle !Residenze del Sole", ha poi sottolineanto che "inserire questo lavoro in una Rsa ha un senso assai profondo e ha permesso di far riscoprire loro una parte di bellezza dimenticata, la voglia di mettersi in mostra come regine". La mostra sarà esposta per tutto il mese di ottobre all’interno del Caffè Nazionale in piazza della Vittoria 44 nel centro di Lodi.