Lecco, macabra scoperta: feto di alcune settimane trovato in un depuratore 

Il feto di un bambino è stato trovato in un depuratore del Lecchese durante le operazioni di pulizia dell'impianto. Il ritrovamento è avvenuto a Verderio, in Brianza: indagano i carabinieri di Merate. Il feto, di alcune settimane, è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco, dove sarà sottoposto all'autopsia per risalire all'identità della madre. Si tratta di accertare se si sia trattato di un aborto spontaneo o di un atto volontario.