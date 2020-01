Lecco, lascia il posto sul bus a un'anziana: "Sei nera, non lo voglio"

E' un episodio scioccante, ma non isolato, quello successo a Lecco. Una 32enne senegalese di nome Binta si trovava a bordo di un autobus, preso a Lecco, per tornare a casa. Il mezzo era pieno, soprattutto di ragazzi. A una fermata è salita una persona anziana che non aveva un posto dove sedersi. A quel punto, la donna si è alzata, ma la risposta è stata secca: " Sei nera , non lo voglio".

Binta si trova in Italia da cinque anni, ha un marito, tre figli e frequenta la sede di Oggiono del Cpia, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Ed è proprio ai sui insegnanti che ha raccontato quanto le è accaduto. Come riportato dal Corriere della Sera, l'episodio non è isolato. Molti compagni di classe della 32enne hanno vissuto esperienze simili. "E' successo anche a me - ha spiegato un 23enne della Nuova Guinea -. Sono soprattutto gli anziani ad essere diffidenti. Ma nella nostra cultura è impensabile lasciare una persona più grande di te in piedi quando tu sei seduto".