Lecco, in fiamme bus con ragazzi: autista eroe li mette in salvo

Momenti di paura per un bus con a bordo 25 ragazzi che ha preso fuoco all'interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina , all'altezza di Varenna . Si è evitato il peggio grazie alla prontezza dell'autista. L'uomo è riuscito a far scendere tutti prima che il mezzo venisse bruciato completamente dalle fiamme.

Sette dei venticinque ragazzini sono stati comunque portati per accertamenti in ospedale. Avrebbero inalato del fumo ma le loro condizioni non preoccupano. L'incidente è avvenuto lungo la corsia nord della superstrada 36 in territorio del comune di Perledo, galleria Fiumelatte. La corsia nord della ss36 è stata riaperta al traffico dopo che i soccorsi hanno finito le operazioni di recupero del mezzo e i rilievi.