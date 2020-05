Lecco, don Angelo Riva: "Meglio che i fedeli tornino a messa a inizio estate"

"Non venite ancora a messa, siate prudenti". E' l'appello di Angelo Riva, parroco in tre località della Valle San Martino nel Lecchese. Il sacerdote, in una lettera inviata alle sue comunità, chiede per prudenza di posticipare il "rientro" alle liturgie anche se il protocollo con il governo prevede l'apertura da lunedì 18 maggio.