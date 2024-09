Incidente stradale mortale in serata nel Leccese. Nell'impatto tra un'auto e una moto, è morto un 46enne di Gallipoli. L'uomo era in sella alla moto e stava percorrendo la strada provinciale 215. L'impatto è avvenuto all'altezza di Gallipoli. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale.