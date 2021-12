Le prime parole di Eitan al rientro in Italia: "Sono contento di tornare a casa"

Il poliziotto della Squadra Mobile di Pavia, Andrea Lenoci, che ha portato in braccio a casa Eitan a Travacò Siccomario (Pavia), racconta che "Eitan era felice" e che gli ha detto "sono contento di essere tornato a casa". Appena partito da Bergamo, dopo aver espresso la sua felicità, il piccolo si è addormentato e si è svegliato solo al momento dell'arrivo. Molto emozionata era anche la zia Aya Biran Nirko abbracciata dal marito Or.

La famiglia "italiana" di Eitan è felice e commossa per quella che sembra essere la fine dell'ultimo calvario per il bimbo di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone nel quale ha persone i genitori e il fratellino. Eitan si è ritrovato in mezzo a un'aspra controversia tra le famiglie da parte di padre e madre e a vivere in un Paese che aveva lasciato quando aveva poco più di un anno e dove poi ha trascorso le vacanze.

Si spengano i riflettori sulla vicenda - Ora il piccolo è tornato in Italia, dove vivrà "stabilmente" hanno detto i legali che hanno vinto la battaglia in tribunale contro il nonno materno, Shmuel Peleg, che aveva rapito Eitan e portato in Israele a settembre. Gli avvocati della zia Aya Biran hanno rinnovato l'appello "per permettere ad Eitan di riprendere la sua vita di bambino di 6 anni". Ora, hanno detto, "si spengano i riflettori sulla sua vita privata" e "si apra una nuova fase" che gli consenta "un percorso di crescita più sereno, ancora più necessario se si considera la terribile tragedia che l'ha coinvolto".

Con un volo Tel Aviv-Bergamo, atterrato alle 22 in punto, Eitan è tornato in quella che, dopo l'incidente, è diventata la sua nuova casa italiana in provincia di Pavia. Con lui c'erano la zia paterna Aya Biran, nominata fin da subito dopo l'incidente sua tutrice, suo marito Or Nirko e le due cuginette con cui è praticamente cresciuto e che, all'indomani del suo sequestro, lo hanno pure loro raggiunto nello Stato del Medio Oriente. Ad attenderlo nella villetta di Travacò Siccomario, di fianco a quella dove viveva con mamma e papà, c'erano i nonni paterni, come ha spiegato un portavoce della famiglia Biran aggiungendo: "Dopo 84 giorni da quando è stato allontanato illegalmente dalla sua casa, Eitan tornerà ora alla

routine, a tutti gli ambienti medici, terapeutici ed educativi, ai suoi amici del quartiere e alla scuola, alla comunità in cui è cresciuto, e al suo adorato gatto Oliver".

Con gli altri nonni rimarrà in contatto - Per Eitan venerdì è stato il giorno dei saluti e dei preparativi. In uno spazio "neutro" e alla presenza di un assistente sociale, ha visto prima il nonno Shmuel e poi, separatamente, la sua ex moglie, la nonna Esther Cohen: con loro continuerà a sentirsi

per telefono mentre con gli zii da parte di mamma la promessa è di incontrarsi presto in Italia. Con il suo ritorno, sebbene la partita tra le due famiglie è ancora aperta davanti al Tribunale dei Minorenni, per il bimbo dovrebbe quindi cominciare una vita normale, circondato dall'affetto degli amici e dei parenti stretti.