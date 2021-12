Lavoratori in nero e con Green pass scaduto scoperti nel Comasco

Guardia di finanza

Cinque lavoratori in nero sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza di Como durante controlli in diverse attività commerciali. Due a Olgiate comasco: uno albanese e l'altro venezuelano. A Erba in Brianza hanno invece trovati tre lavoratori in "nero". Sono stati inoltre verificati i "green pass" e a Inverigo è stato trovato un lavoratore con il documento scaduto. Sanzionati il lavoratore e il datore di lavoro.