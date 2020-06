Ladro ucciso a Lodi, appello Procura contro l'assoluzione di Cattaneo

La Procura della Repubblica di Lodi fa appello contro la sentenza di primo grado che aveva assolto Mario Cattaneo, l'oste-tabaccaio di Casaletto Lodigiano (Lodi), dall'accusa di omicidio per la morte di Petre Ungureanu. Dal fucile di Cattaneo partirono, la notte del 10 marzo 2017, i colpi che uccisero il romeno, entrato nel locale per rubare. Secondo il tribunale di primo grado "il fatto non sussiste", ma il caso sarà ora riaperto in Corte d'appello.