Ladro ruba in un centro sportivo, ma in campo ci sono i carabinieri: arrestato

Sarà giudicato per direttisima il ladro che ha tentato di rubare negli spogliatori di un campetto di Bollate (Milano). Il suo maldestro tentativo di furto si è concluso in pochissimo tempo dal momento che era in corso una partitella dei carabinieri. Cittadino albanese di 33 anni, è stato arrestato durante la sera di giovedì 16 maggio presso il centro sportivo Ardor.

Notato mentre cercava di aprire gli armadietti degli spogliatoi con un cacciavite, non si era reso conto che a giocare in campo erano proprio dei militari.



Ancora in tenuta sportiva, i carabinieri lo hanno subito notato e colto in flagranza di reato. Inutile il tentativo di fuga da parte del maldestro delinquente, subito fermato e ammanettato.