Investito sulle strisce in Brianza, una testimone: "Il pirata della strada ha controllato che fosse vivo"

Sono gravi le condizioni di Agostino Gualdi, il 65enne travolto sulle strisce da un pirata della strada a Verano Brianza (Monza e Brianza), mentre attraversava insieme al suo cane. A "Pomeriggio Cinque" una testimone racconta l'accaduto e rivela: "Il pirata della strada è sceso dall'auto ha toccato Agostino ha esclamato di non averlo visto e poi è fuggito".

La giovane racconta di aver visto subito il cane, l'auto del pirata della strada in un primo momento non si è fermata e solo allora ha visto il 65enne dall'altro lato della strada. La testimone, però, non è riuscita a prendere il numero della targa dell'automobile che ha travolto il pedone. Intanto il cane di Gualdi, seppur rimasto ferito nell'incidente, è riuscito a tornare a casa e mettere in allarme la moglie del 65enne che non ha visto tornare anche il marito insieme al labrador. Proprio la moglie, anche lei in collegamento a Canale 5 dal luogo dell'incidente, lancia un appello e chiede al pirata della strada di costituirsi: "Non bisogna mai girarsi dall’altra parte e scappare", conclude.